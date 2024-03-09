1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu

2023/24 sezonunun sonuna gelinirken Süper Lig'de ve Avrupa transfer piyasasında hareketlilik de başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Angel Di Maria, bir kez daha gündeme geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki dünya yıldızı futbolcunun geleceği netlik kazandı.

ANGEL DI MARIA İMZAYI ATIYOR!

Geçtiğimiz transfer döneminde özellikle Galatasaray'ın radarında olan Arjantinli futbolcu, geleceğine ilişkin kararını verdi. Angel Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi, sezon sonunda noktalanacaktı. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandı ve Angel Di Maria, Benfica'da kalmaya karar verdi.

SEZON SONUNDA RESMEN AÇIKLANACAK!

Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon kullanılacak ve Angel Di Maria, en az 1 sezon daha Benfica forması giyecek. Bu gelişme üzerine Süper Lig devleri de dahil olmak üzere birçok önemli kulübün Di Maria planları da suya düşmüş oldu.

Bu sezon Benfica ile 37 maça çıkan Angel Di Maria, 15 gol ve 10 asist kaydetti.

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