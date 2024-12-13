2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası kura çekiminde Türkiye'nin rakipleri kim oldu?

2026 Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri kura çekimi, bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler, Türkiye A Milli Takımı'nın hangi ülkelerle aynı grupta yer alacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki potansiyel rakipleri arasında güçlü takımlar bulunuyor. Peki 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası kura çekiminde Türkiye'nin rakipleri

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi saat 14:00'te başlayacak ve canlı olarak TV8.5, Exxen ve FIFA+ platformlarından izlenebilecek. Kura çekiminin ardından, Türkiye'nin elemelerdeki yol haritası netleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi heyecanı, tüm futbolseverler için doruk noktasına ulaşmış durumda. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri, bugün Zürih'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura, 54 ülkenin katılımıyla yapılacak ve takımlar, FIFA dünya sıralamasına göre 5 farklı torbaya ayrılacak. Türkiye, 2. torbadan kura çekimine katılacak ve güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Kura çekimi, 14:00'te başlayacak ve futbolseverler, TV8.5, Exxen ve FIFA+ üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimi, dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Kura çekimi, 14:00'te başlayacak ve FIFA+ web sitesi, Exxen ve TV8.5 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Elemelere katılacak 54 ülke, dünya sıralamasına göre 5 farklı torbada sıralandı. Türkiye, 2. torbadan kura çekimine katılacak ve potansiyel rakipleri arasında bazı güçlü futbol ülkeleri yer alıyor.

KURA ÇEKİMİNİ NEREDE İZLEYEBİLİRSİNİZ?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kura çekimi, TV8.5, Exxen ve FIFA+ platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yayınlarda, takımların hangi grupta yer alacağı ve Türkiye'nin rakiplerinin kim olacağı anlık olarak duyurulacak.

2026 Dünya Kupası için Avrupa elemelerinin kura çekimi, Türkiye'nin rakipleri ve elemelerdeki yol haritasının belirleneceği önemli bir an olacak. Kura çekimi sonrasında takımlar, gruplarında mücadeleye başlayarak, bu büyük turnuvaya katılma yolunda ilk adımlarını atacaklar.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, TV8.5, Exxen ve FIFA+ platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yayınlarda, takımların hangi grupta yer alacağı ve Türkiye'nin rakiplerinin kim olacağı anlık olarak duyurulacak.

2026 Dünya Kupası için Avrupa elemelerinin kura çekimi, Türkiye'nin rakipleri ve elemelerdeki yol haritasının belirleneceği önemli bir an olacak. Kura çekimi sonrasında takımlar, gruplarında mücadeleye başlayarak, bu büyük turnuvaya katılma yolunda ilk adımlarını atacaklar.

2026 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNDE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kura çekiminde takımlar, 28 Kasım'da açıklanan FIFA dünya sıralamasına göre 5 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 2. torbada yer alacak. Bu, Türkiye'nin güçlü rakiplerle mücadele edebileceği anlamına geliyor. 2026 Dünya Kupası elemeleri için belirlenen torbalar şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya

2. Torba: Türkiye, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç

3. Torba: İskoçya, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

Türkiye'nin yer aldığı 2. torba, zorlu rakiplerle karşılaşma olasılığını artırıyor. Potansiyel rakipleri arasında güçlü takımlar yer alıyor. Fransa, İspanya, Almanya, İtalya gibi köklü futbol ülkeleri, 1. torbada yer alırken, Türkiye'nin Ukrayna, İsveç, Polonya gibi güçlü takımlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor.