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BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel Bakım, Bebek Bezleri, Güneş Kremleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Soslar, Makarnalar ve Bakliyatlar gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

5 Ağustos 2024 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme:
BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bebek Bezi, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Pasta Malzemeleri, Dondurulmuş Gıdalar, Soslar ve Bakliyat çeşitleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 2 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

İlaslan Lifli Sabun 65 TL

Pofu 12'li Kağıt Havlu 89 TL

IsabelleDupont Oje 19,50 TL

Sera 10'lu Çöp Torbası 29,50 TL

Vileda 4'lü Temizlik Bezi 29,50 TL

Deep Fresh 500 ml Duş Jeli 39 TL

Aleda 200 ml Deodorant 69,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünlerde muhteşem indirimler var.

Red Queen 2'li Banyo Lifi 19,50 TL

Claderm 300 ml Aloevera Jel 45 TL

Deep Fresh 400 ml Saç Kremi 39 TL

Deep Fresh 400 ml Şampuan 39 TL

Macromax Saplı Ovma Teli 21,50 TL

Ece Air Fryer Pişirme Kağıdı 24,50 TL

Naturalove 3'lü Tıraş Bıçağı 48,50 TL

Doa 1000 ml Lavabo Açıcı Jel 39,50 TL

Urbancare 2×200 ml Saç Toniği 225 TL

Pril 5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 169,50 TL

Vileda 2'li Ultra Çizmez Sünger 39,50 TL

Peros 2 Litre Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL fiyatlarıyla BİM'de bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

Angie 150 ml Mini Kadın Parfüm 49,50 TL

London Thomas 2'li Mandal Toka 44,50 TL

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 289 TL

Dermokil Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL

Red Queen Seyahat Tırnak Bakım Seti 69 TL

Peros 960 ml Konsantre Yumuşatıcı 52,50 TL

Naturalove Deniz Kabuğu Desenli Ayna 45 TL

Macromax 12'li Pratik Pişirme Kağıdı 59,50 TL

Dermokil 50 ml Çocuk Diş Macunu+ Fırça 54,50 TL

Baby Turco Islak Havlu Beyaz Sabun Kokulu 9,50 TL

Nivea 50 ml Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 95 TL

Orkid Günlük Hijyenik Ped Extra Koruma Uzun 74,50 TL

Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Gündüz Paketi 109 TL

Aktüel ürünler, 13 Ağustos'a kadar raflarda yerini alacak.

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