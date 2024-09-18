BİM'e 125 cc Motosiklet geliyor! BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Cam Temizleme Robotu, Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı, elektronik su pompası, elektrikli bisiklet ve dijital baskül gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Kataloğun en çok dikkat çeken ürünü ise 125 cc Motosiklet oluyor. İşte BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'de bu hafta harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Eylül 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL

Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL

Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

Tost Makinesi 1.299 TL

Dijital Baskül 279 TL

3'lü Zigon Sehpa 679 TL

Elektronik Su Pompası 129 TL

Mutfak Tartısı 189 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'e 125 cc Motosiklet geliyor... BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

Darbeli Matkap 600 w 899 TL

Kıl Testere Takım Seti 199 TL

Mini Pense Seti 329 TL

Aliminyum Su Terazisi 129 TL

Kemer Delme Pensesi 169 TL

Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

4'lü Çerezlik 99 TL

2'li Seramik Oval Tabak 189 TL

Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL

3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL

Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

Kristal Sürahi 89 TL

Düdüklü Tencere Seti 849 TL

Karnıyarık Tencere 429 TL

Wok Tava 249 TL

Kapaklı Sürahi 99 TL

Servis Tabağı 24,50 TL

3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL

Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL

Borcam Kare Tepsi 199 TL

Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL

Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL

Squishmallows 329 TL

HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL

Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL

Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL

Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL

Neon Renkli Bloklar 199 TL

Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL

Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL

Yumuşak Oyuncaklar 99 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL

PP Valiz Büyük boy 799 TL

PP Valiz Orta boy 699 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Flamlı Eşarp 62,50 TL

Yazma 62,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

Yüz Havlusu 65 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.