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Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda etti. İngiliz devi, sarı lacivertlilerin yıldız sağ beki için resmen harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin Bright Osayi-Samuel transferinden elde edeceği rakam...

9 Mart 2024 Cumartesi 19:18 | Son Güncelleme:
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam
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Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de bazı isimler ise Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı lacivertlilerde o futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alan ve 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncu için İngiliz devi resmen harekete geçmiş durumda.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL TRANSFERİNDA SONA GELİNDİ!

Fenerbahçe'nin 2021 kışında yalnızca 500 bin euro'ya transfer ettiği Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerin kasasını dolduracak. İngiltere'den gelen bilgilere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve Wolverhampton, Championship'ten ise Leeds United, yıldız oyuncu için harekete geçmişti. Ancak bu kulüplerin arasında İngiltere'nin dev kulübü de resmen dahil oldu.

İNGİLİZ DEVİNİN HEDEFİNDE!

Gelen son bilgilere göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Bright Osayi-Samuel için kolları sıvadı. Sezon sonunda sağ bek rotasyonunu yenileyecek olan Kırmızı Şeytanlar, Aaron Wan-Bissaka ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgeyi Osayi-Samuel ile güçlendirecek. Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro dolaylarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Fenerbahçe ve İngiliz kulüpleri arasında bir kez daha resmi görüşmeler de başlayacak.

www.aksam.com.tr

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