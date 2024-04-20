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Elveda Edin Dzeko! Fenerbahçe'de ayrılığı resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun Türkiye kariyeri kısa sürdü. Sarı-lacivertli ekipte performansıyla göz dolduran Edin Dzeko, takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:06 | Son Güncelleme:
Elveda Edin Dzeko! Fenerbahçe'de ayrılığı resmen duyurdular
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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'da ilerleyen yaşına rağmen muhteşem bir sezon geçiren Boşnak golcü, sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir karar aldı. Dzeko'da birçok yıldız gibi Suudi Arabistan kervanına katılıyor.

EDIN DZEKO'DAN VEDA

Geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, geldiği gibi gidiyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Edin Dzeko, Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım ile anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün, yaz transfer döneminin açılmasının ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

TAKIMI ŞAMPİYON YAPARAK GİTMEK İSTİYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yarış halinde olan Edin Dzeko, krallıktan öte önüne başka bir hedef koydu. Dzeko, sezonun kalan haftalarında elinden geleni fazlasıyla yaparak Fenerbahçe taraftarlarına yıllar sonra şampiyonluk yaşatarak takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 38 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu mücadelelerde 24 gol ve 9 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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