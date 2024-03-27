Elveda Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'de rekor ayrılık: Dünya devine hayırlı olsun...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hikayesi sona eriyor. Sezon sonunda Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bonservisle dünya devine gideceği ileri sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU, AVRUPA'YA GİDİYOR

Başarılı performansıyla Fenerbahçe'nin en beğenilen isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yapmış olduğu bir açıklamada, "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." diyerek oyuncunun ayrılığını işaret etmişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR! REKOR RAKAM...

İngiltere basınında yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devi Manchester City harekete geçti. Sezon sonunda Sergio Gomez ile yolları ayırmayı planlayan İngiliz ekibi, yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmayı planlıyor. Ada ekibi, bu transferi yazın bitirmek için girişimlerine şimdiden başladı.

Öte yandan Fenerbahçe ise Ferdi Kadıoğlu için en az 25 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi haline milli oyuncu, sarı-lacivertli kulübün tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3438 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli sol bek, 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.