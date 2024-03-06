Elveda Wilfried Zaha! Transferi resmen duyurdular

Sezon başında yıldızlarla dolu bir kadro kuran Galatasaray'ın en dikkat çeken hamlesi ise Wilfried Zaha olmuştu. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı. Ancak bu transfer çalımı, Galatasaray için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Forma giydiği süre boyunca beklentilerin çok altında kalan 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye macerası sona erdi.

WILFRIED ZAHA TRANSFERİ DUYURULDU

Galatasaray'da Okan Buruk'un sistemine uyum sağlayamayan ve kulübede olmaktan ciddi şekilde rahatsız olan Wilfried Zaha, İngiltere'ye geri dönüyor. İngiliz basını, yıldız futbolcu için yapılan transfer girişimini duyurdu. Gelen bilgilere göre; Fulham, Wilfried Zaha için gemileri yaktı. İngiliz ekibi, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamakta kararlı. Öte yandan Fulham'a İngiltere'den çeşitli rakipler de var. O kulüpler, Everton, West Ham United ve Aston Villa.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan Wilfried Zaha da İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Sezonun sonu ermesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Wilfried Zaha, Suudi Arabistan'dan kendisine gelen ilgiyi ise göz ardı ediyor.

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