ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler

Jayden Oosterwolde için dev teklif! Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler. İşte transferin detayları...

10 Mart 2024 Pazar 23:59 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler
ABONE OL

Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin yükselen performanslarından birisi de Jayden Oosterwolde'ye ait. Hem stoperde hem de sol bekte kendisini ispatlamayı başaran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan önemli kulüpler resmen harekete geçti.

JAYDEN OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR!

Genç futbolcu, sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacak. Jayden Oosterwolde için İtalyan ekibi Napoli, resmen harekete geçti. İtalya'dan gelen bilgilere göre; Napoli kulübü, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Pendikspor maçını izledi. Ayrıca yine iç sahada oynanacak olan Union Saint-Gilloise rövanş maçını da tribünden takip edecek.

Ayrıca Jayden Oosterwolde'ye ilgi yalnızca İtalya ile sınırlı değil. İngiltere'den çeşitli kulüpler de genç futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Henüz resmi bir girişim olmasa da sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'ye İngiltere'den çeşitli tekliflerin gelmesi bekleniyor.

DEV RAKAM MASADA

Öte yandan Napoli cephesi, Jayden Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro dolaylarında bir rakam sunacak. Sarı lacivertlilerin Parma'dan 6 milyon euro'ya transfer ettiği genç futbolcu için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Jayden Oosterwolde transferinde hareketli günler yaşanacak.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
Ve güle güle Wilfried Zaha! Ayrılığı resmen duyurdular...
Ve güle güle Wilfried Zaha! Ayrılığı resmen duyurdular...
Hoş geldin Yusuf Yazıcı! 3 yıllık imza Süper Lig devine hayırlı olsun
Hoş geldin Yusuf Yazıcı! 3 yıllık imza Süper Lig devine hayırlı olsun
Ve Jamaal Lascelles "Evet" dedi! Transferi resmen duyurdular
Ve Jamaal Lascelles "Evet" dedi! Transferi resmen duyurdular
Başkan çıldırdı! 21 futbolcuyu birden transfer listesine koydu...
Başkan çıldırdı! 21 futbolcuyu birden transfer listesine koydu...