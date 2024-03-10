Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler

Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin yükselen performanslarından birisi de Jayden Oosterwolde'ye ait. Hem stoperde hem de sol bekte kendisini ispatlamayı başaran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan önemli kulüpler resmen harekete geçti.

JAYDEN OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR!

Genç futbolcu, sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacak. Jayden Oosterwolde için İtalyan ekibi Napoli, resmen harekete geçti. İtalya'dan gelen bilgilere göre; Napoli kulübü, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Pendikspor maçını izledi. Ayrıca yine iç sahada oynanacak olan Union Saint-Gilloise rövanş maçını da tribünden takip edecek.

Ayrıca Jayden Oosterwolde'ye ilgi yalnızca İtalya ile sınırlı değil. İngiltere'den çeşitli kulüpler de genç futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Henüz resmi bir girişim olmasa da sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'ye İngiltere'den çeşitli tekliflerin gelmesi bekleniyor.

DEV RAKAM MASADA

Öte yandan Napoli cephesi, Jayden Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro dolaylarında bir rakam sunacak. Sarı lacivertlilerin Parma'dan 6 milyon euro'ya transfer ettiği genç futbolcu için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Jayden Oosterwolde transferinde hareketli günler yaşanacak.

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