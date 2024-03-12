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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi! Geldiği gibi gidecek

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde ayrılıp kiralok olarak Aston Villa formasını giyen Nicolo Zaniolo, sezon sonunda geri dönüyor. Galatasaray yönetimi, Nicolo Zaniolo için flaş bir karar aldı.

12 Mart 2024 Salı 18:52 | Son Güncelleme:
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi! Geldiği gibi gidecek
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Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da yarım sezon forma giymesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan İtalyan yıldız, beklentiyi karşılayamadı. İlk önce 11'deki yerini kaptıran daha sonra forma süresi bulmakta zorluk çeken Zaniolo için İngiliz ekibi kararını verdi. Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

NICOLO ZANIOLO'NUN BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisine yaklaşık 15 milyon euro ödemişti. İtalya'da birçok ekip Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi ise, Nicolo Zaniolo'yu yine yaz transfer döneminde bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, İtalyan yıldız için asgari 20 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

İNGİLTERE KARNESİ

Premier Lig ekibiyle toplamda 31 maçta 1.058 dakika süre alan 24 yaşındaki yıldız, ağları 2 kez havalandırabildi.

aksam.com.tr

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