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Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri kapsamında ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Galatasaray-Young Boys maçını canlı olarak takip edebilecek. Peki Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-Young maçı nereden izlenir? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Young Boys maçı hakkında tüm detaylar...

21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:01 | Son Güncelleme:
Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Galatasaray-Young Boys maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması kapsamında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak olan Sarı-kırmızılı ekip, galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma, canlı olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Young maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçın yayıncı kuruluşu

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk etabında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.

Galatasaray-Young Boys maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Young Boys maçı TRT1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar, şifreleniyor. Şifreleme sonrasında TRT 1 frekans ayarı yapan kullanıcılar Galatasaray-Young Boys maçını canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1 ekranları üzerinden Galatasaray-Young maçını kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcısının kumandası üzerinden menü tuşuna basarak ayarlar bölümünden frekans ayarı yaparak yayına erişebilecek.

TRT HD Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" olarak belirlendi.

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