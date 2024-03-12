Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Dünyası başına yıkıldı

Wilfried Zaha, yaz aylarında uzun yıllar formasını giydiği Crystal Palace'dan ayrılarak Süper Lig devi Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılı formayla gösterdiği inişli çıkışlı performansı sonrası milli takımından da uzak kaldı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın açıkladığı son kadro Zaha'yı adeta yıktı.

WILFRIED ZAHA MİLLİ TAKIMDAN UZAK KALDI

Fildişi Sahili Futbol Takımı'nın Mart ayında oynayacağı iki özel maç için aday kadrosu açıklandı. Afrika Uluslar Kupası'nda kendine yer bulamayan Wilfried Zaha'nın takıma geri dönmesi bekleniyordu. Ancak teknik direktör Emerse Fae, Galatasaraylı yıldızı kadroda tercih etmedi. Deneyimli teknik adam, Zaha'nın 25 kişilik listede bulunmama sebebini bizzat kendisi açıkladı.

"ZAHA İLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Emerson Fae, milli takıma davet etmediği Wilfried Zaha tercihini şu sözlerle açıkladı; "Zaha, kulüp düzeyinde iyi performans gösterdiği ve bizimle aynı zihniyette olduğu sürece kadroya seçilme hakkına sahip. Onunla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Hazır olduğunda takıma geri dönebilir."

İSTATİSTİKLER KURTARMADI

Wilfried Zaha'nın Galatasaray formasıyla bu sezon 36 resmi maçı bulunuyor. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda skora 10 gol ve 5 asist ile katkıda bulundu.

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