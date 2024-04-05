Güle güle Sebastian Szymanski! Sacha Boey'un rekoru kırıldı: Fenerbahçe'ye piyango

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski ile kasasını dolduracak. Avrupa devleri, Polonyalı oyuncu için düğmeye bastı.

SEBASTIAN SZYMANSKI REKOR BEDELLE YOLCU

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Szymanski, performansıyla birçok Avrupa devini peşine taktı. Gelecek sezon kadrolarını şimdiden oluşturmaya başlayan Avrupa ekipler, Szymanski için harekete geçti. Aktarılan haberlere göre; İtalya'dan Milan ve Napoli, İngiltere'den Tottenham, sarı lacivertli kulüple temasa geçti.

AVRUPA'DA SZYMANSKI YARIŞI

Fenerbahçe'ye Polonyalı yıldız için 18 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, sarı lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin beklentisinin asgari 30 milyon euro olduğu söylendi. Avrupa devlerinin bu rakamı gözden çıkardığı ve yakın zamanda yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 47 maçta süre alan Polonyalı yıldız, 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi