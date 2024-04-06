Hocası resmen açıkladı! Süper Lig devi Thomas Partey'i İstanbul'a getiriyor

Geçtiğimiz transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Thomas Partey, kulübü Arsenal'da kalmıştı. 30 yaşındaki Ganalı orta saha, yaz transfer dönemi öncesi bir kez daha Türk devlerinin radarına girdi. Öte yandan yıldız futbolcu için hocası Mikel Arteta'dan flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

THOMAS PARTEY TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

İngiliz basınından gelen bilgilere göre Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, tecrübeli orta saha için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, gelecek yaz yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor. İngilizler, oyuncunun gelecek yaz Arsenal'a veda edeceğini duyurdu. Bu sebeple Türk kulüplerinin elini çabuk tutarak Thomas Partey'i ikna etme girişimlerine başladığı ifade edildi. Ancak Arsenal Menajeri Mikel Arteta, flaş bir açıklama yaptı.

ARTETA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Transfer döneminde adı başta Süper Lig ekipleri olmak üzere birçok kulüple anılan Thomas Partey için hocası Arsenal'dan açıklama geldi. Yıldız orta saha hakkında konuşan Arteta, "Büyük hedefler için mücadele ediyoruz. Partey üst düzey bir oyuncu ve bizim için önemli. Ancak kafasını burada tutsa iyi olur çünkü ondan beklentimiz bu. O hala bizim oyuncumuz. 1 yıl daha sözleşmesi var ve onunla gerçekten mutluyum" dedi. Mikel Arteta'nın bu açıklamaları, oyuncunun transferi konusunda kafaları karıştırdı.

2020'den bu yana Arsenal forması giyen defansif orta saha, burada toplam 108 maça çıktı ve 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirtiliyor.

www.aksam.com.tr