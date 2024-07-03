ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

KPSS-2024/6 kılavuzu yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2024/6 kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'den KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru geldi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:05 | Son Güncelleme:
KPSS-2024/6 kılavuzu yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
ABONE OL

KPSS-2024/6 kılavuzu erişime açıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

KPSS-2024/6 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! 2024 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! 2024 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Resmen duyurdular: 3 yıllık imzayı atıyor...
Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Resmen duyurdular: 3 yıllık imzayı atıyor...
Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?
Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?
ALES 2 ne zaman? 2024-ALES/2 Temmuz'un kaçında?
ALES 2 ne zaman? 2024-ALES/2 Temmuz'un kaçında?
Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?
Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?
Ve Kerem Aktürkoğlu “Elveda” dedi! Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Ve Kerem Aktürkoğlu “Elveda” dedi! Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Ve Uğurcan Çakır 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
Ve Uğurcan Çakır 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
Avusturya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Avusturya-Türkiye maç kadrosu belli oldu! İşte ilk 11'ler
Avusturya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Avusturya-Türkiye maç kadrosu belli oldu! İşte ilk 11'ler
Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte EURO 2024 maç programı (2 Temmuz 2024)
Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte EURO 2024 maç programı (2 Temmuz 2024)
Güle güle Ferdi Kadıoğlu! 5 yıllık anlaşma tamam: Sacha Boey'in rekoru sonunda kırıldı
Güle güle Ferdi Kadıoğlu! 5 yıllık anlaşma tamam: Sacha Boey'in rekoru sonunda kırıldı