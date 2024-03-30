On numaraya süper Japon! Daichi Kamada transferi hayırlı uğurlu olsun

Yaz transfer dönemi öncesi transfer hareketliliği başladı. Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve önümüzdeki sezon orta saha hattını geliştirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Daichi Kamada için bir kez daha harekete geçmiş durumda. İşte detaylar...

DAICHI KAMADA BOMBASI!

Yaz transfer döneminde on numara pozisyonunu Japon yıldız Daichi Kamada ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu transfer için resmi girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Sezon sonunda Dries Mertens'in futbolu bırakma kararı alması ihtimali üzerine girişimlerini sıklaştıran Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu cephesiyle ile temaslarını sıklaştırdı.

İTALYA'DAN RAKİP VAR!

İtalyan basınından gelen bilgilere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta da bu transfer için devrede. Öte yandan oyuncunun Lazio ile karşılıklı olarak 3 yıllık sözleşme yenileme opsiyonu bulunsa da bunun gerçekleşme ihtimali oldukça zayıf görülüyor. Galatasaray, başta Atalanta olmak üzere oyuncuyu takip eden kulüpleri geride bırakarak bu transferde mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Bu sezon Serie A'da 20 maça çıkan Kamada, 1 gol ve 1 asist üretti. Yakın zamanda yıldız ismin transferinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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