İzlanda-Türkiye maçı için ertelendi mi, ertelenecek mi? merak ediliyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün 15. randevusuna çıkacak. İzlanda basınından Visir'in geçtiği habere göre İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Peki, Reykjavik hava durumu nasıl? İzlanda-Türkiye maçı için ertelendi mi?

REYKJAVİK HAVA DURUMU NASIL?

İzlanda-Türkiye maçı'nın oynanacağı Laugardalsvöllur stadının bulunduğu; İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bugün (14.10.2024) hava durumu 6 ile -3 derece arasında gösteriyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI İÇİN ERTELENDİ Mİ?

Servis edilen haberde UEFA yetkilililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda maç günü tekrar inceleme yapılacağı ve erteleme için nihai kararı UEFA'nın vereceği aktarıldı.

İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?

Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmasının olmadığı ve sahanın don olaylarına karşı son derece savunmasız kaldığı bilgisi yer aldı.

Olası bir erteleme kararının verilmesi halinde İzlanda-Türkiye maçının en geç salı günü oynanacağı belirtildi.