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Ve Bright Osayi-Samuel İstanbul'a veda etti! Yeni adresi resmen açıklandı

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı. Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen yıldız futbolcunun geleceği netlik kazanmış oldu. İşte Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı...

27 Mart 2024 Çarşamba 19:24 | Son Güncelleme:
Ve Bright Osayi-Samuel İstanbul'a veda etti! Yeni adresi resmen açıklandı
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Bright Osayi-Samuel cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere transfer olduğu 2021 kışından bu yana performansını her geçen gün katlayan Nijeryalı sağ bek, sezon sonunda takıma veda ediyor. Fenerbahçe cephesi ise 2021 yılında 500 bin euro'ya transfer edilen oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde edecek. İşte detaylar...

ELVEDA BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'de özellikle sağ bek bölgesine geçmesinin ardından gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki futbolcu için Türkiye macerası sona eriyor. Bright Osayi-Samuel, kariyerine başladığı İngiltere'ye geri dönüyor. İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Leeds United, Bright Osayi-Samuel transferi için gaza bastı. Bu sezon Championship'te mücadele eden İngiliz kulübü, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro'luk bir teklif sundu. Sarı lacivertliler bu rakamı 10 milyon euro bandına çıkarmayı hedefliyor.

OSAYI DE TRANSFERE SICAK BAKIYOR!

Öte yandan Nijeryalı futbolcu da transfere sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de gelişimini tamamlayan Bright Osayi-Samuel, İngiltere'de yeniden kendisini ispatlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe formasıyla toplam 130 maçta 6 gol ve 11 asist üreten Bright Osayi-Samuel için yakın zamanda önemli transfer gelişmeleri yaşanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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