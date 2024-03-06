Ve Dirk Kuyt ve Ryan Babel geri dönüyor! Efsaneler bir kez daha buluşuyor

Süper Lig'e damga vurmuş iki futbolcu Dirk Kuyt ve Ryan Babel, sahalara geri dönüyor. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, Galatasaray ve Beşiktaş'ta top koşturan Ryan Babel ile takım arkadaşı olacak. Bu ikiliye bir başka eski Fenerbahçe Martin Skrtel de eşlik edecek. Eski dünya yıldızlarının sahne alacağı maçın tarihi ve kadroları da belli oldu.

DIRK KUYT VE RYAN BABEL AYNI TAKIMDA BULUŞUYOR

Liverpool'un Ajax ile oynayacağı Liverpool Kulübü Efsaneleri (LFC Legends) adı altındaki maçta önemli isimler forma giyecek. Süper Lig'den tanığımız Dirk Kuyt, Ryan Babel ve Martin Skrtel'in yanı sıra Fernando Torres, kaleci Dudek ve Daniel Agger gibi kulüp efsaneleri de bu maçta forma giyecek.

O KADRO RESMEN AÇIKLANDI!

Liverpool efsanelerinin Ajax ile oynayacağı maçın kadrosu da açıklandı. Liverpool'un kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Jerzy Dudek, Sander Westerveld.

Savunmacılar: Bjorn Tore Kvarme, Daniel Agger, Fabio Aurelio, Gregory Vignal, Igor Biscan, Martin Skrtel, Sami Hyypia.

Orta Sahalar: Jay Spearing, Mark Gonzalez, Maxi Rodriguez, Momo Sissoko.

Forvetler: Dirk Kuyt, Djibril Cisse, Fernando Torres, Nabil El Zhar, Ryan Babel.

TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Liverpool'un evi Anfield'da oynanacak maç öncesinde heyecan artmış durumda. Karşılaşma için şimdiye kadar toplam 54 binden fazla bilet satıldı. Karşılaşma gelirlerinin büyük bir kısmı, LFC Vakfı tarafından kötü eğitim şartları, işsiz kalan gençler ve bu gençlerin suça bulaşmaması için bir dizi sosyal sorumluluk projelerine yatırılacak.

Bu mücadele 23 Mart'ta Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım