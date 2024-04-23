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Ve Emre Mor transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncunun geleceği belli oldu. İşte Emre Mor haberinin detayları...

23 Nisan 2024 Salı 15:58 | Son Güncelleme:
Ve Emre Mor transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu
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Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor, ara transfer döneminde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Siyah-kırmızılı ekipte, yeniden kendine gelen Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Milli oyuncu, kulüpten ayrılmaya karar verdi.

EMRE MOR GEMİLERİ YAKTI

Bonservisi Fenerbahçe'de olan şu an Fatih Karagümrük'te kiralık olarak görev yapan Emre Mor sürpriz bir karar aldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı oyuncu, beklenenin aksine Kanarya ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. Milli oyuncunun, Almanya'ya dönme düşüncesi olduğu da gündeme geldi.

2.3 MİLYON EURO PİYASA BEDELİ VAR

Emre Mor'un son zamanlarda piyasa değerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın haziran ayında 4.2 milyon euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki oyuncunun değeri şu an 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK RAKAMLARI

Emre Mor, ara transfer döneminde katıldığı Fatih Karagümrük ile tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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