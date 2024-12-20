Ve "Geliyorum" dedi! Ocak ayının transfer bombası: Kenan Yıldız

Kısa zamanda yakaladığı çıkışla hem İtalyan devi Juventus'un 10 numarasını sırtına geçiren, hem de A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden birisi olmayı başaran Kenan Yıldız, büyük ses getirecek bir transfere imza atıyor. Etkili performansını bu sezon da sürdüren ve piyasa değerini günden güne katlayan 19 yaşındaki milli futbolcu için resmen harekete geçildi.

İşte Kenan Yıldız transferi için yaşanan sıcak gelişme...

KENAN YILDIZ RESMEN İMZALIYOR

1,5 yıl içerisinde 1 milyon euro olan piyasa değerini 45 milyon euro'ya çıkaran Kenan Yıldız, dünya devlerinin de gözünden kaçmadı. Juventus altyapısından yetişen ve A takımın en önemli oyuncularından olan milli futbolcu, yeni bir maceraya hazırlanıyor. İngiliz basını, Kenan Yıldız cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu.

İngiltere'den gelen bilgilere göre; Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Kenan'ı gözüne kestirdi. Yeni menajeri Ruben Amorim ile birlikte büyük bir kadro yapılanmasına girecek olan Kırmızı Şeytanlar, takıma çok önemli takviyeler yapacak. O isimlerden birisi de Kenan Yıldız.

SICAK BAKIYOR

İngiltere'de büyük ses getiren haberin detayında, Kenan Yıldız'ın da yeni bir meydan okuma arzusunun olduğu ve bu sebeple İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.

İtalyanlar ise Juventus'un, 35-40 milyon euro bandında gelecek olan bir teklife onay vereceğini düşünüyor.

Sezon başından bu yana 23 maça çıkan Kenan, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

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