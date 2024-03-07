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Ve İrfan Can Kahveci'yi duyurdular! Transfer resmen bitti: Hayırlı olsun

İrfan Can Kahveci için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

7 Mart 2024 Perşembe 11:52 | Son Güncelleme:
Ve İrfan Can Kahveci'yi duyurdular! Transfer resmen bitti: Hayırlı olsun
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldız İrfan Can Kahveci için sürpriz bir karar aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ BU SEZON BOMBA GİBİ

Başakşehir'den transfer olduğu Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan İrfan Can Kahveci, bu sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldız, Cengiz Ünder ile forma rekabetine girdi.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli yıldız ile yeni sözleşme imzalayacak ve yıllık ücreti 50 milyon TL'ye yükseltilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2109 dakika sahada kalan 28 yaşındaki milli oyuncu, 13 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

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