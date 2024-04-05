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Ve Jayden Oosterwolde transferi açıklandı! Dünya devi Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'ye veda etti. Sarı lacivertlilerde büyük bir çıkış yakalayan Hollandalı futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferinden elde edeceği rakam...

5 Nisan 2024 Cuma 21:36 | Son Güncelleme:
Ve Jayden Oosterwolde transferi açıklandı! Dünya devi Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu
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Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de sezonun çıkış yapan oyuncularından birisi de Jayden Oosterwolde oldu. Sarı lacivertliler gerek stoper gerekse sol bek bölgesinde başarılı bir performans gösteren Hollandalı futbolcu için dev kulüp harekete geçti. İşte bu transferin detayları...

JAYDEN OOSTERWOLDE İTALYA YOLCUSU!

Fenerbahçe'nin 6 milyon euro bonservis bedeliyle Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde, İtalya'ya geri dönüyor. Gelen bilgilere göre Serie A ekibi Napoli, 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Jayden Oosterwolde'nin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Sarı lacivertli kulüp ise güncel piyasa değerini 5.5 milyon euro'dan 11 milyon euro'ya kadar yükselten genç oyuncudan dev bir bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferi için planı belli oldu. Daha önce Napoli'ye Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri gönderen sarı lacivertlilerin İtalyan ekibiyle iyi ilişkileri bulunuyor. Napoli kulübü, bu 2 transferden de verim almıştı. Bu sebeple Jayden Oosterwolde transferi için de gaza bastı. Fenerbahçe cephesi ise bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Jayden Oosterwolde'nin resmi imzayı atacağı konuşuluyor.

www.aksam.com.tr

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