ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Mert Hakan Yandaş herkesi ters köşeye yatırdı! 3 yıllık imza hayırlı uğurlu olsun

Mert Hakan Yandaş transferi açıklandı. 4 sezondur Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha, herkesi ters köşeye yatırdı. Mert Hakan Yandaş 3 yıllığına anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Güncelleme Tarihi:
Ve Mert Hakan Yandaş herkesi ters köşeye yatırdı! 3 yıllık imza hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son haftaların dikkat çeken performanslarından birisi de Mert Hakan Yandaş'a ait. Deneyimli orta saha, sakatlık sürecinin ardından yavaş yavaş form tuttu ve son haftalardaki performansıyla büyük takdir topladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN TERS KÖŞE!

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve dönem dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcunun son dönemdeki yükselen performansı, planların değişmesine neden oldu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatmak adına harekete geçti. Tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık olmak üzere toplamda 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan sözleşme detayları ise netlik kazanmaya başladı. Şu anda yıllık 12 milyon TL kazanan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesinde bu rakam 2-3 kat artacak. Alacağı zamla birlikte yıldız futbolcunun maaşı 1 milyon euro'ya yakın olacak. Ayrıca Mert Hakan Yandaş, takımın kaptanlarından biri olmaya devam edecek ve saha içerisinde olduğu kadar soyunma odasında ve Samandıra'da da söz sahibi isimlerden birisi haline gelecek.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sona yaklaşmış durumda. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ne yaptın sen Rey Manaj! Tüm Türkiye onu konuşuyor...
Ne yaptın sen Rey Manaj! Tüm Türkiye onu konuşuyor...
Ve Thiago Alcantara transferi hayırlı uğurlu olsun! Yeni adresi resmen Süper Lig...
Ve Thiago Alcantara transferi hayırlı uğurlu olsun! Yeni adresi resmen Süper Lig...
Daha imzası kurumadan Sacha Boey krizi! Dünyası başına yıkıldı...
Daha imzası kurumadan Sacha Boey krizi! Dünyası başına yıkıldı...
Ve Merih Demiral "Geliyorum" dedi! Resmen geri dönüyor...
Ve Merih Demiral "Geliyorum" dedi! Resmen geri dönüyor...
Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki... Tüm Fransa onu konuşuyor!
Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki... Tüm Fransa onu konuşuyor!
Ve Fatih Terim'in tahtı yıkıldı! Bir devir resmen sona erdi
Ve Fatih Terim'in tahtı yıkıldı! Bir devir resmen sona erdi
Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın resmen bileti kesildi...
Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın resmen bileti kesildi...
Ve yılın transferi Paulo Dybala! 2 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve yılın transferi Paulo Dybala! 2 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular...
James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular...
Tete'nin kaderi belli oldu! Bir anda dünyası başına yıkıldı...
Tete'nin kaderi belli oldu! Bir anda dünyası başına yıkıldı...
Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi...
Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi...