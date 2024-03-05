Ve Mert Hakan Yandaş herkesi ters köşeye yatırdı! 3 yıllık imza hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son haftaların dikkat çeken performanslarından birisi de Mert Hakan Yandaş'a ait. Deneyimli orta saha, sakatlık sürecinin ardından yavaş yavaş form tuttu ve son haftalardaki performansıyla büyük takdir topladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN TERS KÖŞE!

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve dönem dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcunun son dönemdeki yükselen performansı, planların değişmesine neden oldu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatmak adına harekete geçti. Tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık olmak üzere toplamda 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan sözleşme detayları ise netlik kazanmaya başladı. Şu anda yıllık 12 milyon TL kazanan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesinde bu rakam 2-3 kat artacak. Alacağı zamla birlikte yıldız futbolcunun maaşı 1 milyon euro'ya yakın olacak. Ayrıca Mert Hakan Yandaş, takımın kaptanlarından biri olmaya devam edecek ve saha içerisinde olduğu kadar soyunma odasında ve Samandıra'da da söz sahibi isimlerden birisi haline gelecek.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sona yaklaşmış durumda. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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