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Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun

Mert Hakan Yandaş için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

30 Mart 2024 Cumartesi 15:37 | Son Güncelleme:
Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın geleceği için karar verildi.

MERT HAKAN YANDAŞ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

2020'nin yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin hedefi olan Mert Hakan Yandaş, bu sezon ise başarılı performansıyla takdir topladı. Bu sezon kritik maçlarda kritik anlarda attığı gollerle takımını birçok kez ateşleyen orta saha oyuncusu, taraftarın da sevgilisi oldu.

3 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Bu sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yıldız ismin, bu teklifi pazarlık bile yapmadan kabul edeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1017 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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