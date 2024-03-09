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Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz yaz kiralık olarak gönderildiği Aston Villa'da beklentilerin uzağında kaldı. İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

9 Mart 2024 Cumartesi 17:22 | Son Güncelleme:
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
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Transferde Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Kiralık olarak gittiği Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Nicolo Zaniolo'nun merakla beklenen yeni adresini duyurdular.

NICOLO ZANIOLO, İNGİLTERE'DE TUTMADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, yaz aylarında satın alma opsiyonuyla Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya kiralanmıştı. Ancak İngiliz ekibi, beklentilerin altında kalan İtalyan yıldızın opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İtalya basınında yer alan habere göre; Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo için Milan devreye girdi. İtalyan devi, yıldız oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Galatasaray'ın 35 milyon euroluk beklentisini yüksek bulan kırmızı-siyahlılar transferi daha düşük bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 953 dakika sahada kalan 24 yaşındaki İtalyan yıldız 2 golle skora etki etti.

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