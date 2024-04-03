Ve Ozan Kabak ezeli rakibe gidiyor! Dev transfer çalımını duyurdular

Yaz transfer dönemi öncesinde milli futbolcu Ozan Kabak cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu için dev kulüp resmen harekete geçti. İşte Ozan Kabak'ın yeni adresi...

OZAN KABAK EZELİ RAKİBE GİDİYOR!

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan ve Galatasaray A Takım'ında yakaladığı çıkışla Avrupa'nın yolunu tutan Ozan Kabak, 2021 kışında kiralık olarak İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu. Burada yarım sezon geçiren milli futbolcu, yeniden Almanya'nın yolunu tuttu. Ozan Kabak için bu kez Liverpool'un ezeli rakibi Manchester United harekete geçti. Yıldız isimle İngiltere'den ilgilenen birkaç kulüp olduğu ve bu kulüpler arasından Manchester United'ın girişimlerini sıklaştırdığı kaydedildi.

İNGİLİZLER ONUN PEŞİNDE

Öte yandan Ozan Kabak'a Premier Lig'den birden fazla talip olduğu ortaya çıktı. Yaz aylarında 24 yaşındaki stoperin yeniden İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor. Ancak Manchester United, rakiplerini çalımlayarak bu transferi tamamlamayı hedefliyor.

Bu sezon 23 maça çıkan ve 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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