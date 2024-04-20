Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Patrik Schick! Dev transferi resmen açıkladılar

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun sonuna gelinirken yaz transfer dönemi öncesi çalışmalar hızlandı. Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, yeni sezonda yıldızlarla dolu bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Siyah beyazlıların bir numaralı gözdesi, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick...

PATRIK SCHICK BOMBASI!

Vincent Aboubakar'ın performansından memnun olmayan ve yeni sezona yıldız bir golcüyle başlamak isteyen Beşiktaş yönetimi, bu sezon Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile şampiyonluk yaşayan Patrik Schick için harekete geçti. Gelen bilgilere göre siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Çek golcü için resmi girişimlere başladı. Siyah beyazlıların bu transferde planı ise belli oldu...

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Patrik Schick için talep edilen bonservis bedeli bir hayli fazla. Beşiktaş cephesi bu sebeple oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın peşinde. Beşiktaş bu transferde tüm şartlarını seferber etmiş durumda. Yakın zamanda Patrik Schick transferinin resmiyet kazanması kuvvetle muhtemel.

Bu sezon 25 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 11 gol attı ve 3 de asist üretti.

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