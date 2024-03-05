Ve Thiago Alcantara transferi hayırlı uğurlu olsun! Yeni adresi resmen Süper Lig

Avrupa futbolunda sezon sonu yaklaşırken özellikle sözleşmesi bitecek oyuncular için hareketlilik başladı. Bu yaz tıpkı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi birçok dünya yıldızı futbolcu boşa çıkacak. O futbolculardan birisi de Thiago Alcantara. Uzun yıllar Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen İspanyol orta saha, adeta kabus gibi bir sezon geçirdi. Deneyimli futbolcu yaşadığı üst üste sakatlıklar sebebiyle bu sezon 1 maçta yalnızca 5 dakika süre alabildi. Thiago için Liverpool defteri ise resmen kapandı.

SEZON SONU THIAGO ALCANTARA BOMBASI!

Thiago Alcantara, ara transfer döneminde Süper Lig devlerinin gündemine gelmişti. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığı sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. İngiltere'den gelen bilgilere göre Liverpool cephesi ise oyuncu ile ilgili kararı verdi. İngilizler, Liverpool'un Thiago ile sözleşme uzatmayacağı konusunda net. Bu sebeple Süper Lig devleri, boşa çıkacak olan oyuncu için şimdiden girişimlere başlamış durumda.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Thiago, sakatlıklar sebebiyle kabus gibi bir sezonu geride bırakarak yeni sezonda eski formuna kavuşmanın hayalini kuruyor ve düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Bu sebeple Süper Lig ekiplerinin teklifine oldukça sıcak yaklaşıyor.

Yaz aylarına doğru Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında Thiago Alcantara transferi için büyük bir rekabet yaşanacak gibi duruyor.

www.aksam.com.tr