Ve William Carvalho hayırlı olsun! Maaşı bile belli oldu...
Beşiktaş, devre arasındaki transfer hedefi William Carvalho için yeniden devreye girdi. İspanyol ekibi Real Betis, Portekizli ön liberosu William Carvalho'nun sezon sonu bedelsiz ayrılmasına karar verdi.
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Beşiktaş'ta teknik ekip orta sahaya takviye yapmaya karar verdi. Siyah beyazlılar, rotasını yeniden İspanya'ya çevirdi.
ROTA YENİDEN WILLIAM CARVALHO
İspanyol basının iddiasına göre; Real Betis, 31 yaşındaki oyuncusu William Carvalho'nun sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdi. Beşiktaş ise ara transfer dönemindeki hedefi William Carvalho için yeniden devreye girdi. Siyah beyazlıların, Portekizli oyuncuya 2 yıldan 2 milyon euroluk bir sözleşme önereceği belirtildi.
SEZON KARNESİ
Piyasa değeri 5 milyon euro olan William Carvalho, bu sezon Real Betis formasıyla 24 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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