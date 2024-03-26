Ve William Carvalho hayırlı olsun! Maaşı bile belli oldu...

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Beşiktaş'ta teknik ekip orta sahaya takviye yapmaya karar verdi. Siyah beyazlılar, rotasını yeniden İspanya'ya çevirdi.

ROTA YENİDEN WILLIAM CARVALHO

İspanyol basının iddiasına göre; Real Betis, 31 yaşındaki oyuncusu William Carvalho'nun sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdi. Beşiktaş ise ara transfer dönemindeki hedefi William Carvalho için yeniden devreye girdi. Siyah beyazlıların, Portekizli oyuncuya 2 yıldan 2 milyon euroluk bir sözleşme önereceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Piyasa değeri 5 milyon euro olan William Carvalho, bu sezon Real Betis formasıyla 24 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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