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Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor

Hansi Flick Süper Lig devinin başına geçiyor. Kariyerinde önemli takımları çalıştıran Alman teknik adam için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Hansi Flick'in yeni adresi...

21 Nisan 2024 Pazar 18:41 | Son Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor
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Bayern Münih macerasının ardından son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick, bir süredir boştaydı. 59 yaşındaki Alman hoca cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Hansi Flick'in yeni durağı Süper Lig oluyor. İşte detaylar...

HANSI FLICK SÜPER LİG YOLUNDA!

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'a Fernando Santos da çare olamadı. Portekizli teknik adam ile yollarını ayıran siyah beyazlıların gündemine Hansi Flick geldi. Bir süredir boşta olan 59 yaşındaki antrenör ile ilk temas da kuruldu. Yapılan temaslarda henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

BARCELONA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Öte yandan Avrupa basınına yansıyan haberlerde Hansi Flick'in hedefinin, sezon sonunda Xavi ile yollarını ayıracak olan Barcelona'nın olduğu ifade edildi. Ancak İspanyol kulübü, henüz deneyimli çalıştırıcıyla resmi bir görüşme gerçekleştirmiş değil. Beşiktaş, Alman teknik adamı ikna ederek yeni sezondan itibaren takımın başına getirmek istiyor.

Bayern Münih'in ardından Alman Milli Takımı'nın başına geçen Hansi Flick, burada umduğunu bulamamış ve Eylül ayında yollar ayrılmıştı.

www.aksam.com.tr

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