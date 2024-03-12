Ve yeni teknik direktör Igor Tudor! Resmen geri dönüyor: Hayırlı olsun

Son olarak Ligue 1 takımı Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu. Maurizio Sarri ile yolları ayırmaya hazırlanan Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getirmeye hazırlanıyor.

IGOR TUDOR, SON OLARAK MARSİLYA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

2022'nin yazında Marsilya'nın teknik direktörlüğüne getirilen Igor Tudor, başında 48 resmi maça çıktığı Fransız ekibinden 2023'ün yazında ayrılmıştı. Daha sonrasında adı birçok takımla anılan Hırvat çalıştırıcının adı geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR! GERİ DÖNÜYOR...

İtalya basınında yer alan habere göre; Igor Tudor, Çizme'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Maurizio Sarri ile yolları ayırmaya hazırlanan Serie A takımlarından Lazio, teknik direktörlük görevine son olarak Marsilya'da görev alan Hırvat çalıştırıcıyı getirmeyi planlıyor.

KARİYER ÖZETİ

Igor Tudor, ilk teknik direktörlük görevini Hajduk Split'te yapmış ve daha sonrasında PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve son olarak Marsilya'yı çalıştırdı.