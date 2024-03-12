ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve yeni teknik direktör Igor Tudor! Resmen geri dönüyor: Hayırlı olsun

Igor Tudor, Marsilya hikayesi sonrası birçok takımla gündeme gelmiş ancak imza atmamıştı. Yeni adresi uzun süredir merak konusu olan başarılı çalıştırıcı Igor Tudor, İtalya'ya geri dönüyor. İşte detaylar...

12 Mart 2024 Salı 12:01 | Son Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Igor Tudor! Resmen geri dönüyor: Hayırlı olsun
ABONE OL

Son olarak Ligue 1 takımı Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu. Maurizio Sarri ile yolları ayırmaya hazırlanan Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getirmeye hazırlanıyor.

IGOR TUDOR, SON OLARAK MARSİLYA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

2022'nin yazında Marsilya'nın teknik direktörlüğüne getirilen Igor Tudor, başında 48 resmi maça çıktığı Fransız ekibinden 2023'ün yazında ayrılmıştı. Daha sonrasında adı birçok takımla anılan Hırvat çalıştırıcının adı geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR! GERİ DÖNÜYOR...

İtalya basınında yer alan habere göre; Igor Tudor, Çizme'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Maurizio Sarri ile yolları ayırmaya hazırlanan Serie A takımlarından Lazio, teknik direktörlük görevine son olarak Marsilya'da görev alan Hırvat çalıştırıcıyı getirmeyi planlıyor.

KARİYER ÖZETİ

Igor Tudor, ilk teknik direktörlük görevini Hajduk Split'te yapmış ve daha sonrasında PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve son olarak Marsilya'yı çalıştırdı.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Almanya'da Sacha Boey depremi! Yer yerinden oynadı: Büyük kriz çıktı...
Almanya'da Sacha Boey depremi! Yer yerinden oynadı: Büyük kriz çıktı...
İsmail Kartal'dan kritik Sebastian Szymanski kararı! Geri dönüyor...
İsmail Kartal'dan kritik Sebastian Szymanski kararı! Geri dönüyor...
Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de... Tüm gözler onun üzerindeydi!
Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de... Tüm gözler onun üzerindeydi!
Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler...
Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler...
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular