Yeni 6 numara William Carvalho! Uzun zamandır beklenen haber geldi

İspanyol ekibi Real Betis forması giyen William Carvalho transferinde önemli bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, uzun zamandır Süper Lig devlerinin radarındaydı. William Carvalho'nun yeni adresi ise belli oldu.

WILLIAM CARVALHO TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME!

2018'den bu yana Real Betis forması giyen William Carvalho, kulübü tarafından satış listesine konuldu. Devre arası Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği tecrübeli oyuncu için İtalyan basını, 5 milyon euro üzerinde gelen tekliflerin değerlendirileceğini duyurdu.

Öte yandan İspanyollar ise, Brezilya ekibi Flamengo'nun oyuncuya ciddi şekilde ilgisi olduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığını da açıkladı.

SEZON SONU GÜNDEME GELEBİLİR

Daha önce Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan William Carvalho'nun, Flamengo ile anlaşma sağlanamazsa bir kez daha gündeme gelmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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