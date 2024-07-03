BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kamp çadırları, plaj malzemeleri, örgü sapet çeşitleri, banyo ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 TEMMUZ 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 5 Temmuz 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 6.499 TL

Dijitsu 32" HD Android Tv 4.599 TL

Heifer Superdry Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

Range Epilasyon Aleti 299 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi 479 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

Rabge Erkek Vücut Bakım Seti 589 TL

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL

Fakir Execute 2 Blade 15'i Bir Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 999 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Verandalı Çadır 3.799 TL

Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL

Hareket Sensörlü Lamba 99 TL

Ares Rattan Koltuk 499 TL

Regnum Örgü Koltuk 399 TL

Bambu Koltuk 349 TL

Hobi Rattan Koltuk 199 TL

Queen Rattan Koltuk 199 TL

Tefal Wok Tava 549 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

Tefal Simplicity Tava 349 TL

Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL

Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL

Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL

Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL

Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL

Bambu Tuzluk Biberlik 89 TL

Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL

Dikdörtgen Salata Kabı 3'lü 39 TL

LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 19,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 65 TL

LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 99,50 TL

Telefon tutucu 7,50 TL

Rattan Sepet 25 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

Esnek Saplı Mop 189 TL

Makarna Uçlu Mop 179 TL

Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL

2 Katlı Şampuanlık 89 TL

Tek Fiyat Fırça 59 TL

Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL

Saplı Saklama Kabı 59 TL

Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL

Su Kovası 10 Litre 59 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

Organizer Çeşitleri 35 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL

Kadın Şortlu Takım 185 TL

Kadın Kapri Takım 235 TL

Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

Erkek Şort 129 TL

Erkek Kapri 129 TL

Fırın Eldiveni 34,50 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Yüz Havlusu 55 TL

El Havlusu 24,50 TL

Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Su Emici Paspas 59 TL

Amerikan Servis 49 TL

Büyük Boy Sepet 85 TL

Orta Boy Sepet 75 TL

Bardak Altlığı 12,50 TL

Küçük Boy Sepet 49 TL

Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.