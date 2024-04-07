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Tarihi olay bütün dünyada gündem oldu! İşte atılan manşetler...

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmaya U-19 takımıyla çıkan sarı lacivertliler, maçın ikinci dakikasında sahayı terk etti. Süper Kupa maçında yaşanan bu olay tüm dünyada manşet oldu.

7 Nisan 2024 Pazar 22:38 | Son Güncelleme:
Tarihi olay bütün dünyada gündem oldu! İşte atılan manşetler...
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Turkcell Süper Kupa'da tarihi bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları öncesinde TFF'den bu maçı erteleme talebi, olumsuz yanıt aldı. Bu olay üzerine Fenerbahçe cephesi, maça U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe U-19 takımı arasında oynanan maç, yarıda kaldı.

DÜNYA GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI KONUŞUYOR

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu golün santrasını yapmadı ve oyuncular sahadan çekildi. Yaşanan bu olay sonrası maç yarıda kaldı ve gözler bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Öte yandan bu yaşananlar dünyanın en önemli basın kuruluşlarında manşetlere taşındı.

İşte dünyada bu maç için atılan manşetler...

THE SUN: Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlı 2. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımını alkışladı.

L'EQUIPE: Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'yla anlaşmazlığa düştüğü için Süper Kupa maçını oynamayı reddetti ve sahadan çekildi.

MARCA: Türkiye'de skandal! Fenerbahçe Süper Kupa'dan bir dakika sonra protestoyla sahadan ayrıldı.

AS: Fenerbahçe, U-19 takımıyla oynadığı maçın 1. dakikasında emekli oldu.

EXPRESS: Fenerbahçe'de kaos. Süper Kupa maçı alışılmadık bir protestoya sahne oldu.

TALK SPORT: Fenerbahçe kupa finalinde Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin garip 11'i Galatasaray'a karşı sahayı terk etti.

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