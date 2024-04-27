2 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular

Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hakkındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmeyen Luka Modric'in yeni takımını duyurdular.

LUKA MODRIC, REAL MADRID'DEN AYRILIYOR

2012'nin yazında transfer olduğu Real Madrid'de uzun yıllar top koşturan ve birçok başarıya imza atan Luka Modric için yolun sonu gözüktü. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki yıldız, İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli isim için birçok takım tetikte bekliyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Luka Modric'in yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, tecrübeli yıldız ile anlaşmak üzere. 2 yıllık sözleşme konusunda Hırvat oyuncu ile büyük oranda el sıkışıldı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1941 dakika sahada kalan 38 yaşındaki Hırvat yıldız, 2 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.