Ve takımın yeni hocası Zinedine Zidane! Victor Osimhen ile buluşacaklar

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerini de son derece başarılı geçirmişti. Real Madrid'deki performansıyla hoca olarak da akıllara kazınan Fransız antrenör, uzun süredir boştaydı.

2021 yılından bu yana takım çalıştırmayan ve geleceği merak konusu olan Zinedine Zidane için sıcak bir gelişme yaşandı.

ZINEDINE ZIDANE GÖREVE GELİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile önemli başarılar elde eden, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya La Liga, 2 UEFA Süper Kupası ve daha birçok kupa kazanan Zinedine Zidane, İspanyol kulübünün ardından herhangi bir takımın başına geçmedi. Adı birçok dev kulüple anılan, Fransa Milli Takımı'nın da gündemine gelen 52 yaşındaki çalıştırıcı için sürpriz bir hamle geldi. İtalyan basını, Zinedine Zidane'ın yeni durağını açıkladı.

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, kötü günler geçiren Juventus'un Zidane'ı göreve getirmek istediği belirtildi. Juventus ekibi, futbolculuk döneminde de formasını giyen başarılı teknik adamı ikna etmeye çalışıyor. Thiago Motta ile yollarını ayırmayı hedefleyen Juve, yeni antrenörü ile birlikte yıldızlarla dolu bir kadro kuracak. En büyük hedeflerden birisi de Victor Osimhen.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ DUYURULDU

İtalyan basını bu haberle çalkalanırken, haberin detayında Victor Osimhen'in de Juventus'a gitmek istediği ifadesi de yer aldı. Yıldız golcünün sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek. Victor Osimhen'in de Juventus'u istemesi sebebiyle bu transferin gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı.

Juventus cephesi planlarını gerçekleştirebilirse Zinedine Zidane, Victor Osimhen ve birçok dünya yıldızı ismi bir araya getirecek.