ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve takımın yeni hocası Zinedine Zidane! Victor Osimhen ile buluşacaklar

Zinedine Zidane ile Victor Osimhen bir araya geliyor. Dünyaca ünlü teknik direktör ile Galatasaray'ın yıldız golcüsünün yolları kesişiyor. İşte Zinedine Zidane ve Victor Osimhen cephesinde yaşanan o gelişme...

Burak Yıldırım | 22 Mart 2025 Cumartesi 18:50 | Son Güncelleme:
Ve takımın yeni hocası Zinedine Zidane! Victor Osimhen ile buluşacaklar
ABONE OL

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerini de son derece başarılı geçirmişti. Real Madrid'deki performansıyla hoca olarak da akıllara kazınan Fransız antrenör, uzun süredir boştaydı.

2021 yılından bu yana takım çalıştırmayan ve geleceği merak konusu olan Zinedine Zidane için sıcak bir gelişme yaşandı.

ZINEDINE ZIDANE GÖREVE GELİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile önemli başarılar elde eden, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya La Liga, 2 UEFA Süper Kupası ve daha birçok kupa kazanan Zinedine Zidane, İspanyol kulübünün ardından herhangi bir takımın başına geçmedi. Adı birçok dev kulüple anılan, Fransa Milli Takımı'nın da gündemine gelen 52 yaşındaki çalıştırıcı için sürpriz bir hamle geldi. İtalyan basını, Zinedine Zidane'ın yeni durağını açıkladı.

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, kötü günler geçiren Juventus'un Zidane'ı göreve getirmek istediği belirtildi. Juventus ekibi, futbolculuk döneminde de formasını giyen başarılı teknik adamı ikna etmeye çalışıyor. Thiago Motta ile yollarını ayırmayı hedefleyen Juve, yeni antrenörü ile birlikte yıldızlarla dolu bir kadro kuracak. En büyük hedeflerden birisi de Victor Osimhen.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ DUYURULDU

İtalyan basını bu haberle çalkalanırken, haberin detayında Victor Osimhen'in de Juventus'a gitmek istediği ifadesi de yer aldı. Yıldız golcünün sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek. Victor Osimhen'in de Juventus'u istemesi sebebiyle bu transferin gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı.

Juventus cephesi planlarını gerçekleştirebilirse Zinedine Zidane, Victor Osimhen ve birçok dünya yıldızı ismi bir araya getirecek.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Galatasaray'ı bin pişman etti! Wilfried Zaha ABD'yi sallıyor...
Galatasaray'ı bin pişman etti! Wilfried Zaha ABD'yi sallıyor...
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Taraftar onu bekliyordu ama...
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Taraftar onu bekliyordu ama...
Fenerbahçe'de büyük kriz! Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın bileti kesildi
Şampiyonluk hediyesi! Yeni sezonda yeni golcü: Jonathan David
Şampiyonluk hediyesi! Yeni sezonda yeni golcü: Jonathan David
Paulo Dybala "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi sonunda bitti
Paulo Dybala "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi sonunda bitti
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi duyuruldu
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi duyuruldu
Güle güle İrfan Can Kahveci! Sürpriz transfer resmen duyuruldu...
Güle güle İrfan Can Kahveci! Sürpriz transfer resmen duyuruldu...
Gol canavarı geliyor! Ademola Lookman transferi hayırlı uğurlu olsun
Gol canavarı geliyor! Ademola Lookman transferi hayırlı uğurlu olsun
Tüm gözler üzerindeydi: Cengiz Ünder gelişmesi! 25 milyon euro ya da Antoine Griezmann
Tüm gözler üzerindeydi: Cengiz Ünder gelişmesi! 25 milyon euro ya da Antoine Griezmann
Güle güle Sofyan Amrabat! Fenerbahçe'de büyük deprem
Güle güle Sofyan Amrabat! Fenerbahçe'de büyük deprem
Ve kaderi belli oldu! Edin Dzeko transferi resmen bitti
Ve kaderi belli oldu! Edin Dzeko transferi resmen bitti