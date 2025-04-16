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Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular

Jürgen Klopp resmen takımın başına geçiyor. Liverpool macerası sonrası yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Alman hoca için harekete geçildi. İşte Jürgen Klopp hamlesinin detayları ve yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 16 Nisan 2025 Çarşamba 18:52 | Son Güncelleme:
Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular
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İngiliz ekibi Liverpool ile büyük başarılar elde eden ve son olarak geçtiğimiz sezonun sonunda görevinden ayrılan Jürgen Klopp, Red Bull markasında global futbol direktörlüğü konumuna gelmişti. Yorgun olduğunu ve dinlenmek istediğini belirten 57 yaşındaki Alman antrenörün yeniden yeşil sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Adı Liverpool sonrası dev kulüplerle anılan tecrübeli çalıştırıcı için resmen harekete geçildi.

JÜRGEN KLOPP HAMLESİ DUYURULDU!

Kariyeri boyunca Mainz, Borussia Dortmund ve son olarak 9 sezon Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp için flaş bir hamle geldi. İspanyol basını Jürgen Klopp'un yeni durağının dünya devi Real Madrid olacağını duyurdu. İspanya'da manşetlere yerleşen haberde, Real Madrid yönetiminin Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma hazırlığında olduğu belirtildi. Haberde, İspanyol kulübünün Ancelotti sonrası potansiyel en büyük adayının ise Jürgen Klopp olduğu ifadesi de yer aldı.

SICAK BAKABİLİR

Öte yandan Jürgen Klopp'un bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. Real Madrid'in yıldızlarla dolu kadrosunun başına geçip geçmeyeceği ise sezonun sona ermesiyle birlikte belli olacak.

İspanyol devinin ise Klopp'u ikna etme konusunda ısrarcı olması bekleniyor. Liverpool'un başında 489 maça çıkan Alman hoca, 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

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