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Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor

Altay Bayındır Manchester United'dan ayrılıyor. Kırmızı Şeytanlar'da yeteri kadar forma giyemeyen milli file bekçisi cephesinde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Altay Bayındır takası duyuruldu. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 31 Mart 2025 Pazartesi 18:55 | Son Güncelleme:
Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor
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Profesyonel kariyerinde Ankaragücü ve sonrasında Fenerbahçe formaları giyen Altay Bayındır, 2023 yazında takımdan ayrılmış ve Manchester United'ın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibine büyük umutlarla giden milli file bekçisi, hayal kırıklığına uğradı. Manchester United'ın kalesini devralamayan ve yedek kulübesine hapsolan 26 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılıyor.

ALTAY BAYINDIR TAKASI

İngiltere'de bu sezon kabus gibi bir sezon geçiren ve yaz transfer çalışmalarına erkenden başlamak zorunda kalan Manchester United'da kadrodaki bir çok isimle yollar ayrılacak. O futbolcular arasında milli kaleci Altay Bayındır da yer alıyor.

Onana'nın performansından memnun olmayan ve kaleci rotasyonunu tamamen değiştirmek isteyen Premier Lig ekibi, gündemine Bart Verbruggen'i aldı. İngiltere'de Brighton forması giyen Hollandalı eldiven için yapılacak olan teklif de ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Manchester United, Verbruggen için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ve Altay Bayındır'ı önerecek.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Öte yandan İngiliz basını da Altay Bayındır'ın artık forma giymek istediği ve bu sebeple ayrılığa sıcak bakabileceğini belirtti. Manchester United'da ikinci sezonunu geçiren Altay Bayındır, hiçbir Premier Lig maçına çıkamadı.

Milli file bekçisinin kaderi, ilerleyen günlerde resmiyete dökülecek.

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