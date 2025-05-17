Ve yılın takası Oğuz Aydın! Transferde son dakika

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda da istediğini bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde hazırlıklara başladı. Sarı lacivertlilerde son dönemde bir yandan teknik heyet, bir yandan da yönetime tepkiler sürerken, yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği de devam ediyor. Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeyi başaran Oğuz Aydın için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

OĞUZ AYDIN İÇİN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Oğuz Aydın, sarı lacivertlilerde süre bulduğu her fırsatta kendisini göstermeyi başardı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da da rotasyona girmeyi başardı. Milli futbolcunun bu yükselişine, Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı. İlk olarak İtalyan ekibi Napoli, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin nabzını yoklamıştı. Şimdiyse Fransız ekibi devreye girdi.

TAKAS GÜNDEMDE

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Oğuz Aydın'ı gözüne kestirdi. Yaz aylarında hücum hattını güçlendirmek isteyen Fransız ekibinin, Oğuz Aydın transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerde, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Pierre-Emile Hojbjerg'i içeren bir teklif sunulacağı iddia edildi.

Fransız kulübünün Oğuz transferi için sarı lacivertlilere Hojbjerg'i önereceği belirtildi. Geçtiğimiz yaz da gündeme gelen, sonrasında ise zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'nın yolunu tutan Hojbjerg, bu sezon 31 maçta oynadı ve 3 gol, 4 asist üretti.