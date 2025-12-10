ANASAYFA
Yok artık Paul Onuachu! Süper Lig'de ilk ve tek

Paul Onuachu Süper Lig'e damgasını vuruyor. Bordo mavililerin Nijeryalı golcüsü, attığı gollerin yanı sıra yakaladığı istatistiklerle de dikkat çekiyor. İşte Paul Onuachu'nun elde ettiği o rakamlar...

Fatih Burak Yıldırım | 10 Aralık 2025 Çarşamba 21:14
Süper Lig'de heyecan devam ederken sezonun en dikkat çeken ekiplerinden birisi şüphesiz Trabzonspor oldu. Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde son derece etkili bir takım olmayı başaran bordo mavililer, 15. haftayı Fenerbahçe'nin önünde ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu ise sezonun yıldızı olma yolunda ilerliyor.

PAUL ONUACHU DAMGA VURUYOR

Ligde 15 maçta 11 gol ve 1 asist üreten Paul Onuachu, gol krallığında ise zirvede yer alıyor. Son olarak Göztepe maçında gördüğü sarı kartla birlikte kritik Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşen Onuachu, dev maçta takımın en büyük eksiği olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 31 yaşındaki forvet oyuncusu, gollerinin yanı sıra yakaladığı istatistiklerle de ligin zirvesinde.

SÜPER LİG'DE TEK!

Paul Onuachu'nun muhteşem performansını, rakamlar da destekliyor. Opta'nın verilerine göre; Göztepe karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında hem 10+ hava topu kazanan hem de 10+ uzaklaştırma yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Onauchu, karşılaşmada 10 hava topu kazandı ve 11 uzaklaştırma yaptı.

Sezon başında Trabzonspor'a geri dönen tecrübeli oyuncunun, sezonun geri kalanında takımını şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı merak konusu.

