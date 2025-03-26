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Direkt bileti kesildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş depremi

Mert Hakan Yandaş için yolun sonuna gelindi. Sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, faturayı Mert Hakan Yandaş'a kesti. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 26 Mart 2025 Çarşamba 19:12 | Son Güncelleme:
Direkt bileti kesildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş depremi
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2024/25 sezonu devam ederken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers'a elenerek veda etti. Süper Lig'de de Samsunspor'a karşı alınan puan kaybının ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle 9 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte ligde puan farkını eritmek, Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibini elemek isteyen sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ VEDA EDİYOR

Sarı lacivertlilere 2020 yazında transfer olan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Süper Lig devinde inişli çıkışlı bir grafik çizen 30 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda takıma veda edecek.

Taraftarların tepkisiyle birlikte yeni sezonda yeni bir orta saha kurgusu kurmayı planlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

TRANSFER HAREKATI ORTAYA ÇIKTI

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı. Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek olan sarı lacivertliler, orta saha bölgesinde de büyük bir değişime gidecek. Orta saha hattı için birçok yıldız gündemde bulunuyor. Bununla birlikte bazı futbolcularla da vedalaşılacak.

Fenerbahçe formasıyla 148 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol ve 25 asist yaptı.

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