Ve transfer resmen bitti! Süper Lig devine Bernardo Silva müjdesi

Yaz transfer dönemi hareketliliği sürerken gündemde olan ve en dikkat çeken isimlerin başında ise Bernardo Silva geliyor. İngiliz devi Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan 30 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu oldu. Adı Avrupa kulüpleriyle birlikte Süper Lig devleriyle de anılan tecrübeli futbolcu cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

BERNARDO SILVA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Manchester City'de yeni sezonun planlaması devam ederken Kevin De Bruyne'nin ardından bu kez takımın tecrübeli futbolcularından olan Bernardo Silva ile de yolların ayrılacağı açıklandı. İngiliz basını, Bernardo Silva'nın menajerler aracılığıyla birçok kulübe önerildiğini duyururken, son olarak Real Madrid cephesinde yaşanan sıcak gelişmeyi de aktardı.

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İngiltere'den gelen bilgilere göre Bernardo Silva, menajeri Jorge Mendes tarafından Real Madrid'in gündemine geldi. Mendes oyuncusunu İspanyol devine önerirken, bu transferin Xabi Alonso'ya takıldığı bilgisi de paylaşıldı. Takıma genç oyuncular takviye ederek yeni bir yapı kurmak isteyen Xabi Alonso'nun, 30 yaşındaki Bernardo Silva'yı bu plana uymadığı için geri çevirdiği bilgisi paylaşıldı. Böylelikle oyuncu için Real Madrid defteri kapanmış oldu.

Öte yandan Manchester City'nin ise Bernardo ile yollarını ayırmak adına gerekirse bonservis bedeli dahi talep etmeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

SÜPER LİG'DE FIRSAT

Bernardo Silva cephesinde yaşanan bu gelişmeler, Türk kulüpleri için de bir fırsat olarak nitelendiriliyor. Özellikle oyuncuyu uzun süredir izleyen ve transfer listesinin ilk sıralarına ekleyen Galatasaray'ın, tıpkı Osimhen'in kiralanmasında olduğu gibi oluşabilecek bir fırsatta girişimlerde bulunabileceği iddia ediliyor.

Bernardo Silva şu sıralar Avrupa'dan çeşitli kulüplerle görüşme halinde olsa da henüz istediği teklifi alabilmiş değil.

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Portekizli futbolcunun, bu yaz takıma veda etmesi bekleniyor.