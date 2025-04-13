Ve beklenen haber! Yılın müjdesi: Luka Modric resmen duyuruldu

Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Luka Modric için beklenen haber geldi. 2012'den bu yana İspanyol devinde forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Luka Modric, transferde Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüple anılıyordu. 39 yaşındaki Hırvat orta saha için karar verildi.

LUKA MODRIC KARARI DUYURULDU

İspanyol devi Real Madrid, uzun yıllar formasını giyen ve kaptanlığını yapan Luka Modric için kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Hırvat orta saha ile yolların ayrılmasına karar verildi. İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme uzatmayacağını duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

TRANSFER REKABETİ BAŞLADI

39 yaşındaki futbolcu, hala performans sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Real Madrid'de olmasa dahi en az bir yıl daha futbol hayatını sürdürmek istiyor. Luka Modric'in ismi Suudi Arabistan ve ABD kulüpleriyle de anılıyor. Öte yandan yıldız oyuncu, zaman zaman Süper Lig ekiplerine de önerilmişti.

Türk kulüplerinin bu sezon Modric için henüz resmi bir hamlesi olmasa da Real Madrid'in bu kararı sonrası yaz aylarında bir teklif sunulabilir. Yıldız oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Real Madrid'de 48 maça çıktı. Modric, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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