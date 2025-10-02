Youssef En-Nesyri şoku! Yerden yere vuruldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta karşılaşmasında sahasında Fransız ekibi Nice'i konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadele düzeyi son derece yüksek olan karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçta takımın sahadaki en kötü ismi olan Youssef En-Nesyri'ye ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

YOUSSEF EN-NESYRI DEPREMİ!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı lacivertlilerin Faslı santrforu, maç boyunca son derece etkisiz bir performans sergiledi. Maç içerisinde takım arkadaşlarına uyum sağlayamayan ve ileri uçta varlık gösteremeyen Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın son bölümlerinde karşı karşıya kaldığı bir pozisyonu kaçırınca da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Maçın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe taraftarları, Youssef En-Nesyri'yi sosyal medyada yerden yere vurdu. 28 yaşındaki futbolcu için binlerc paylaşım yapıldı.

İşte Youssef En-Nesyri için yapılan bazı paylaşımlar;