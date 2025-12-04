Ve hayırlı uğurlu olsun! Emre Mor Süper Lig ekibinde

Süper Lig'de heyecan devam ederken gözler bir yandan da yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Ligimizin devleri başta olmak üzere birçok kulüp, ocak ayında kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalara şimdiden başladı. Gündemde çok önemli isimler yer alırken, şüphesiz geleceği en fazla merak edilen futbolcuların başında ise Emre Mor geliyordu.

EMRE MOR TRANSFERİ BİTİYOR!

Ligimizde uzun yıllar top koşturan Emre Mor, Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını terletmişti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam eden ve yaz aylarında herhangi bir kulüple anlaşmayan milli oyuncu, yeni sezonda ise takıma dahil olamadı. Sarı lacivertli kulüpte kadroda düşünülmeyen ve devre arasında yolların ayrılması planlanan Emre için Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği harekete geçti.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Başkent temsilcisine imzayı atıyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Gelen bilgilere göre Gençlerbirliği cephesi Emre Mor transferi için gaza bastı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen kulüp, Emre Mor'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

Oyuncuyla daha önce Fatih Karagümrük döneminde de çalışan Volkan Demirel, eski öğrencisini yeniden takımında görmeye sıcak bakıyor.

Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesi durumunda ise milli futbolcunun ocak ayında Gençlerbirliği ile sözleşme imzalaması bekleniyor.