ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve hayırlı uğurlu olsun! Emre Mor Süper Lig ekibinde

Emre Mor resmen imzayı atıyor. Yaz aylarında herhangi bir kulüple anlaşmayan ve sezonu Fenerbahçe'de geçiren 28 yaşındaki milli futbolcunun yeni durağı belli oldu. İşte Emre Mor transferinin tüm detayları ve yıldız ismin Süper Lig'deki yeni durağı...

Fatih Burak Yıldırım | 4 Aralık 2025 Perşembe 20:40 | Son Güncelleme:
Ve hayırlı uğurlu olsun! Emre Mor Süper Lig ekibinde
ABONE OL

Süper Lig'de heyecan devam ederken gözler bir yandan da yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Ligimizin devleri başta olmak üzere birçok kulüp, ocak ayında kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalara şimdiden başladı. Gündemde çok önemli isimler yer alırken, şüphesiz geleceği en fazla merak edilen futbolcuların başında ise Emre Mor geliyordu.

28 yaşındaki oyuncu, yeni takımına imzayı atıyor.

EMRE MOR TRANSFERİ BİTİYOR!

Ligimizde uzun yıllar top koşturan Emre Mor, Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını terletmişti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam eden ve yaz aylarında herhangi bir kulüple anlaşmayan milli oyuncu, yeni sezonda ise takıma dahil olamadı. Sarı lacivertli kulüpte kadroda düşünülmeyen ve devre arasında yolların ayrılması planlanan Emre için Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği harekete geçti.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Başkent temsilcisine imzayı atıyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Gelen bilgilere göre Gençlerbirliği cephesi Emre Mor transferi için gaza bastı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen kulüp, Emre Mor'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

Oyuncuyla daha önce Fatih Karagümrük döneminde de çalışan Volkan Demirel, eski öğrencisini yeniden takımında görmeye sıcak bakıyor.

Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesi durumunda ise milli futbolcunun ocak ayında Gençlerbirliği ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Youssef En-Nesyri şoku! Yerden yere vuruldu
Youssef En-Nesyri şoku! Yerden yere vuruldu
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski
Ve transfer resmen bitti! Süper Lig devine Bernardo Silva müjdesi
Ve transfer resmen bitti! Süper Lig devine Bernardo Silva müjdesi
Ve yılın takası Oğuz Aydın! Transferde son dakika
Ve yılın takası Oğuz Aydın! Transferde son dakika
Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular
Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular
Ve beklenen haber! Yılın müjdesi: Luka Modric resmen duyuruldu
Ve beklenen haber! Yılın müjdesi: Luka Modric resmen duyuruldu
Yılın transferi Jeremy Doku! Uçak kanat 2 yıllığına 'Geliyorum' dedi
Yılın transferi Jeremy Doku! Uçak kanat 2 yıllığına 'Geliyorum' dedi
Çağlar Söyüncü depremi! Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu
Çağlar Söyüncü depremi! Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu
Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor
Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor
Direkt bileti kesildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş depremi
Direkt bileti kesildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş depremi
Ve takımın yeni hocası Zinedine Zidane! Victor Osimhen ile buluşacaklar
Ve takımın yeni hocası Zinedine Zidane! Victor Osimhen ile buluşacaklar