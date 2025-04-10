Yılın transferi Jeremy Doku! Uçak kanat 2 yıllığına 'Geliyorum' dedi

Futbolda 2024/25 sezonu devam ederken, sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Manchester City oldu. Pep Guardiola ile birlikte son yıllara damgasını vuran İngiliz ekibi için bu sezon, adeta kabus gibi geçti. Manchester City'de alınan bu sonuçların ardından yaprak dökümü başlıyor.

JEREMY DOKU TRANSFERİ BİTİYOR!

İngiliz ekibi Manchester City, büyük bir kadro yapılanmasına giriyor. Maviler, birçok yıldız futbolcusuyla yollarını ayıracak. Listede Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish gibi isimler de var. En dikkat çeken futbolculardan birisi ise Jeremy Doku oldu.

2023 yazında 60 milyon euro'ya transfer edilen Belçikalı kanat oyuncusu ile yollar ayrılıyor. İngiliz basını, Manchester City'nin oyuncuyu satış listesine koyarak gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu için dünya devleri harekete geçti.

2 YILLIK İMZA

Avrupa'dan birçok kulüp 2002 doğumlu futbolcunun durumunu yakından takip etse de en güçlü aday şu sıralar Barcelona durumunda. Hem İngiliz hem de İspanyol basını, Barcelona'nın bu transferi bitirmek istediğine vurgu yapıyor. Ancak yüksek maliyetler sebebiyle oyuncunun 2 yıllık kiralanmasının da masada olduğu belirtiliyor.

Bu sezon 22 Premier Lig maçına çıkan Doku, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun gelecek sezon City'ye veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.