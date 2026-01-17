Mauro Icardi depremi! Maç sonu direkt bileti kesildi

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1 sona ererken sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen takıma, taraftarlar da tepki gösterdi.

Galatasaray tribünleri oyuncuları ıslıklarken, "Yönetim istifa" tezahüratları da yapıldı.

MAURO ICARDI HEDEFTE!

Galatasaray'da tepkiler, sosyal medyada da devam etti. Maçın ardından birçok taraftar, oyuncuları, yönetimi ve teknik heyeti sert bir şekilde eleştirdi. Tepkilerden nasibini alan isimlerden birisi de takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.

Victor Osimhen'in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi, son haftalardaki etkisiz performansına bir yenisini daha ekledi. Gaziantep FK karşısında da bekleneni veremeyen tecrübeli golcüye, sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.

AYRILIK TALEBİ!

Bazı Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi ile sözleşme yenilenmemesini talep etti. Daha önce de fiziksel form durumu sebebiyle taraftarların hedefi olan Icardi, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

İşte Mauro Icardi'ye gelen tepkilerden bazıları;