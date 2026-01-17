ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Mauro Icardi depremi! Maç sonu direkt bileti kesildi

Mauro Icardi depremi yaşanıyor. Süper Lig'de Gaziantep FK'ya karşı puan kaybı yaşayan sarı kırmızılılarda, taraftarlar Arjantinli golcüye tepki gösterdi. İşte maç sonu Mauro Icardi cephesinde yaşananlar...

Fatih Burak Yıldırım | 17 Ocak 2026 Cumartesi 22:59 | Son Güncelleme:
Mauro Icardi depremi! Maç sonu direkt bileti kesildi
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1 sona ererken sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen takıma, taraftarlar da tepki gösterdi.

Galatasaray tribünleri oyuncuları ıslıklarken, "Yönetim istifa" tezahüratları da yapıldı.

MAURO ICARDI HEDEFTE!

Galatasaray'da tepkiler, sosyal medyada da devam etti. Maçın ardından birçok taraftar, oyuncuları, yönetimi ve teknik heyeti sert bir şekilde eleştirdi. Tepkilerden nasibini alan isimlerden birisi de takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.

Victor Osimhen'in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi, son haftalardaki etkisiz performansına bir yenisini daha ekledi. Gaziantep FK karşısında da bekleneni veremeyen tecrübeli golcüye, sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.

AYRILIK TALEBİ!

Bazı Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi ile sözleşme yenilenmemesini talep etti. Daha önce de fiziksel form durumu sebebiyle taraftarların hedefi olan Icardi, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

İşte Mauro Icardi'ye gelen tepkilerden bazıları;

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Yok artık Paul Onuachu! Süper Lig'de ilk ve tek
Yok artık Paul Onuachu! Süper Lig'de ilk ve tek
Ve hayırlı uğurlu olsun! Emre Mor Süper Lig ekibinde
Ve hayırlı uğurlu olsun! Emre Mor Süper Lig ekibinde
Youssef En-Nesyri şoku! Yerden yere vuruldu
Youssef En-Nesyri şoku! Yerden yere vuruldu
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski
Ve transfer resmen bitti! Süper Lig devine Bernardo Silva müjdesi
Ve transfer resmen bitti! Süper Lig devine Bernardo Silva müjdesi
Ve yılın takası Oğuz Aydın! Transferde son dakika
Ve yılın takası Oğuz Aydın! Transferde son dakika
Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular
Ve Jürgen Klopp göreve geliyor! Takımın yeni teknik direktörünü duyurdular
Ve beklenen haber! Yılın müjdesi: Luka Modric resmen duyuruldu
Ve beklenen haber! Yılın müjdesi: Luka Modric resmen duyuruldu
Yılın transferi Jeremy Doku! Uçak kanat 2 yıllığına 'Geliyorum' dedi
Yılın transferi Jeremy Doku! Uçak kanat 2 yıllığına 'Geliyorum' dedi
Çağlar Söyüncü depremi! Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu
Çağlar Söyüncü depremi! Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu
Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor
Ve yılın takası! Altay Bayındır resmen imzayı atıyor