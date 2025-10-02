ANASAYFA
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahasında talip çıktı. Adı yaz transfer döneminde de çeşitli kulüplerle anılan Sebastian Szymanski için harekete geçtiler. İşte detaylar...

Fatih Burak Yıldırım | 2 Ekim 2025 Perşembe 22:00 | Son Güncelleme:
İstanbul'a geldiler! Güle güle Sebastian Szymanski
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini netleştirmek için kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde birçok futbolcuya şans tanıyan İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde de kadroya yapılması gereken takviyeleri belirlemeye çalışıyor.

Sarı lacivertliler bir yandan ligde ve Avrupa'da kritik maçlara çıkarken, takımın önemli oyuncularından Sebastian Szymanski cephesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı.

SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN DEVREDELER

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Zaman zaman performansıyla alkış alan, zaman zaman ise eleştiri oklarının hedefi olan 26 yaşındaki orta sahaya İngiltere'den talip çıktı. Fenerbahçe'de kadronun önemli parçalarından birisi olan Szymanski, ocak ayında sürpriz bir şekilde veda edebilir.

İSTANBUL'A GELDİLER!

Gelen bilgilere göre Premier Lig'den birden fazla kulüp, Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı. Sarı lacivertliler her ne kadar oyuncusunu takımda tutmak istese de İngiliz kulüplerinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında oyuncuyu canlı olarak takip ettiği öğrenildi.

Öte yandan ara transfer döneminde ise Fenerbahçe'nin kapısı çalınabilir. Olası bir transferde ise konuşulan rakamlar 15 milyon euro dolaylarında.

Fenerbahçe'ye 2023 yazında transfer olan Sebastian Szymanski'nin 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

