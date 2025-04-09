Çağlar Söyüncü depremi! Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin bonservisini Atletico Madrid'den aldığı 28 yaşındaki futbolcu, takıma veda ediyor. Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi ise belli oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KARARI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Sarı lacivertliler, sezon sonunda kadrosuna katmak istediği çok önemli yıldızlar için girişimlerine şimdiden başladı. Öte yandan stoper hattında takımdan ayrılacak olan futbolcular da netleşiyor. Devre arasında takıma katılan Milan Skriniar'ın bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, stoper hattında da büyük ölçüde değişikliğe gidecek. Beklentilerin altında kalan isimlerden birisi olan Rodrigo Becao ile birlikte, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü form tutamayan Çağlar Söyüncü gözden düştü. Fenerbahçe'nin milli futbolcu yerine bir stoper transferi yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE STOPER OPERASYONU

İlk olarak PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisi almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun yanına bir transfer daha yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli ve yıldız statüsünde bir savunma oyuncusu hedeflediği öğrenildi.

Ayrıca takımdaki mevcut oyunculardan Yusuf Akçiçek'in her geçen gün taliplerinin artması ve takıma henüz katkı sağlayamayan Diego Carlos'un durumları ise yakında takip edilecek. Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yanı sıra Çağlar Söyüncü ile de yolların ayrılması bekleniyor. 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü'ye Almanya Bundesliga'dan taliplerin olduğu ve yaz aylarında temasların başlayacağı öne sürüldü.

Yeni sezonda sakatlıktan dönecek olan Jaden Oosterwolde ile birlikte sarı lacivertliler, bu mevkiye bir transfer daha yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerine uygun bir stoper rotasyonu oluşturmak istiyor.